Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали майбутні операції ЗСУ

За його словами, під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні. Також були доповіді розвідок.

"Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх", - розповів Зеленський.

У той же час учасники засідання порушили питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

На Ставці була і велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості щодо динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські воїни з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках фронту.

Їхній успіх спостерігається під Бахмутом і на Запорізькому напрямку. При цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках наші бійці обороняються.

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що воїни ЗСУ звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району.