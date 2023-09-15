Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали майбутні операції ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали майбутні операції українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.
За його словами, під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні. Також були доповіді розвідок.
"Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх", - розповів Зеленський.
У той же час учасники засідання порушили питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.
На Ставці була і велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості щодо динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування.
Нагадаємо, українські воїни з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках фронту.
Їхній успіх спостерігається під Бахмутом і на Запорізькому напрямку. При цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках наші бійці обороняються.
Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що воїни ЗСУ звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району.
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