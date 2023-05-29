Зеленський провів засідання Ставки: обговорили нові поставки ракет і ППО

"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне - терміни. А найголовніше - щодо термінів є відповіді", - заявив президент.

За його словами, про загальну оперативну ситуацію на фронті та щодо окремих напрямків доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Східного угруповування військ Олександр Сирський та командувач оперативного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Крім того, представники Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром доповіли про комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики.

Також на Ставці обговорили нові контракти на постачання додаткових ракет та засобів протиповітряної оборони. При цьому було проведено аналіз роботи ППО за останні дні та оцінка завданої шкоди.

"За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - додав Зеленський.

Минула Ставка

Під час минулого засідання Ставки, яке відбулося 26 травня, обговорювалися темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу та перспективи нарощування виробництва дефіцитних боєприпасів.

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