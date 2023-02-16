ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію та перспективи на кожному напрямку

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 лютого 2023 22:31
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію та перспективи на кожному напрямку Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники, зокрема, обговорили ситуацію на кожному окремому оперативному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали ситуацію щодо кожного з напрямків та перспективи - теж щодо кожного з оперативних напрямків", - розповів президент.

За словами Зеленського, крім цього обговорювалися постачання зброї та боєприпасів, підготовка наших військових, плани та можливості ворога та потенціал відповіді України.

"Тримати ситуацію на фронті і готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога - це пріоритет на найближчий час. Просуватися в подальшому звільненні нашої землі - це пріоритет, який ретельно готуємо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив, що Росія розпочала свій новий наступ в Україні, атаки спостерігаються вже на кількох напрямках.

Також ми писали, що українські військові сьогодні, 16 лютого, завдали кількох ефективних ударів по росіянам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався
Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману