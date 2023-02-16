Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію та перспективи на кожному напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали ситуацію щодо кожного з напрямків та перспективи - теж щодо кожного з оперативних напрямків", - розповів президент.

За словами Зеленського, крім цього обговорювалися постачання зброї та боєприпасів, підготовка наших військових, плани та можливості ворога та потенціал відповіді України.

"Тримати ситуацію на фронті і готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога - це пріоритет на найближчий час. Просуватися в подальшому звільненні нашої землі - це пріоритет, який ретельно готуємо", - додав він.