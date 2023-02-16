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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию и перспективы на каждом направлении

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Киев, Четверг 16 февраля 2023 22:31
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию и перспективы на каждом направлении Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники, в частности, обсудили ситуацию на каждом отдельном оперативном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки и в нем приняли участие все командующие оперативных направлений. Детально заслушали ситуацию по каждому из направлений и перспективы - тоже по каждому из оперативных направлений", - рассказал президент.

По словам Зеленского, помимо этого обсуждались поставки оружия и боеприпасов, подготовка наших военных, планы и возможности врага и потенциал ответа Украины.

"Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага - это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли - это приоритет, который тщательно готовим", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что Россия начала свое новое наступление в Украине, атаки наблюдаются уже на нескольких направлениях.

Также мы писали, что украинские военные сегодня, 16 февраля, нанесли несколько эффективных ударов по россиянам.

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