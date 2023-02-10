Зеленський провів засідання Ставки: обговорили майбутнє засідання "Рамштайн" і ракетний обстріл

Учасники засідання заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Зокрема, про захист українських позицій на Донеччині - в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

Крім того, керівництво розвідки доповіло про дії російських окупантів та їх плани на найближчу перспективу.

Також учасники обговорили забезпечення Сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

На засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці РФ. Зокрема, були отримані доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також учасники обговорили підготовку до проведення наступного засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, які були досягнуті Зеленським під час закордонних візитів.

Нагадаємо, сьогодні росіяни випустили 71 крилату ракету та 7 дронів під час масованої атаки по України. Сили ППО знищили 61 ракет та 5 безпілотників.

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