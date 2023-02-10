Зеленский провел заседание Ставки: обсудили предстоящее заседание "Рамштайн" и ракетный обстрел

Участники заседания заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. В частности, о защите украинских позиций в Донецкой области - в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной в Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.

Кроме того, руководство разведки доложило о действиях российских оккупантов и их планах на ближайшую перспективу.

Также участники обсудили обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

На заседании Ставки была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке РФ. В частности, были получены поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Также участники обсудили подготовку к проведению следующего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время зарубежных визитов.

Напомним, сегодня россияне выпустили 71 крылатую ракету и 7 дронов во время массированной атаки по Украине. Силы ПВО уничтожили 61 ракет и 5 беспилотников.

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