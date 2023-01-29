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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та розвіддані

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 29 січня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала ситуація на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За його словами, під час Ставки було заслухано доповіді щодо ситуації на фронті, у тому числі на сході та півдні.

"Розглянули важливу інформацію від розвідки про можливі дії ворога на найближчий період. Готуємось до всіх можливих подій", - зазначив президент.

Зеленський додав, що під час Ставки обговорювалося питання забезпечення ключових потреб українських захисників у озброєнні, військовій техніці та боєприпасах для проведення операцій, які заплановані на 2023 рік.

"2023-й має бути і обов'язково буде роком нашої перемоги", - наголосив голова держави.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що росіяни можуть провести кілька етапів наступальних операцій з окупації Донецької та Луганської областей.

Також ми писали, що, за даними Генштабу, ЗСУ 28 січня завдали ряд ударів по позиціях окупантів.

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