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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и разведданные

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 января, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стала ситуация на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, в ходе Ставки были заслушаны отчеты о ситуации на фронте, в том числе на востоке и юге.

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", - отметил президент.

Зеленский добавил, что в ходе Ставки обсуждался вопрос обеспечения ключевых нужд украинских защитников в вооружении, военной технике и боеприпасах для проведений операций, которые запланированы на 2023 год.

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что россияне могут провести несколько этапов наступательных операций по оккупации Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, ВСУ 28 января нанесли ряд ударов по позициям оккупантов.

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