Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и разведданные

По его словам, в ходе Ставки были заслушаны отчеты о ситуации на фронте, в том числе на востоке и юге.

"Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям", - отметил президент.

Зеленский добавил, что в ходе Ставки обсуждался вопрос обеспечения ключевых нужд украинских защитников в вооружении, военной технике и боеприпасах для проведений операций, которые запланированы на 2023 год.

"2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы", - подчеркнул глава государства.