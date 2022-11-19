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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили плани звільнення українських міст

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Київ, Субота 19 листопада 2022 19:28
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили плани звільнення українських міст Фото: Зеленський провів чергове засідання Ставки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 19 листопада, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача України. Головним питанням було звільнення окупованих Росією територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни", - зазначив президент України.

За його словами, на засіданні окремо обговорили бої на Донеччині. Україна робить усе, щоб допомогти українським військовим витримувати російські атаки. Також особливу увагу було приділено енергетиці.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, додавши до нього двох людей.

Зазначимо, що 16 листопада Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому було ухвалено рішення про подальше звільнення територій України.

До того ж у РНБО повідомляли, що на тому засіданні Ставки також було обговорено інцидент із падінням ракет у Польщі.

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