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Зеленський змінив склад Ставки: хто отримав крісла

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П'ятниця 18 листопада 2022 12:02
Зеленський змінив склад Ставки: хто отримав крісла Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, додавши до нього двох осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента №790.

Так, до персонального складу Ставки тепер входять міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Зазначимо, що 16 листопада Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому були ухвалені рішення щодо подальшого звільнення територій України.

До того ж, в РНБО повідомляли, що на тому засідання Ставки також був обговорений інцидент з падінням ракет у Польщі.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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