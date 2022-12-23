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Зеленський провів засідання Ставки: бачимо перспективи на фронті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили завдання на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Провів сьогодні Ставку – як завжди, предметно. Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком", - зазначив президент України.

Він також зазначив, що під час Ставки заслухали командувачів та окремо обговорили ситуацію в енергетиці.

"Бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста – бачимо його наміри. І відповідатимемо", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України 18 грудня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому особливу увагу приділили ситуації у Білорусі.

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