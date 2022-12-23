Зеленский провел заседание Ставки: видим перспективы на фронте

"Провел сегодня Ставку – как обычно предметно. Готовим ближайшие месяцы и, в общем, следующий год. Задачи наши – неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", - отметил президент Украины.

Он также отметил, что в ходе Ставки заслушали командующих и отдельно обсудили ситуацию в энергетике.

"Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста – видим его намерения. И будем отвечать", - добавил Зеленский.