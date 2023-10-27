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Зеленський провів військовий кабінет: обговорили забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, провів військовий кабінет. Однією з тем обговорень стало забезпечення українських військових далекобійною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, кабінет був присвячений ситуації на основних бойових напрямках - Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському.

"(Обговорювали - ред.) забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, у тому числі далекобійною зброєю та ракетами", - додав Зеленський.

Він наголосив, що вдячний усім воїнам, які продовжують тримати позиції та знищують окупантів. За цей тиждень, за словами Зеленського, суттєво збільшились російські втрати.

"Саме так і потрібно", - резюмував він.

Нові далекобійні ракети для України

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, журналіст "Голосу Америки" навела заяву неназваного високопосадовця Генштабу ЗСУ, який стверджував, що вже в січні наша країна отримає нові далекобійні ракети з дальністю дії до 300 кілометрів.

Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS. Поки що Україна отримала тільки ту версію, яка здатна бити по цілях в радіусі до 165 кілометрів.

 

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