Зеленський провів важливу Ставку. Що обговорювали

"Зерновий коридор"

Як зазначив президент, "у Міжнародний день Чорного моря - про безпеку саме в цьому регіоні".

Також розглядались:

безперешкодна робота "зернового коридору";

боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство;

зниження спроможностей ворожого флоту.

Окремо, за словами Зеленського, розглядалось питання безпеки Одеської областї: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури.

"Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах", - додав він.

Ситуація на фронті

Також не оминули на Ставці і питання ситуації на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. В контексті цього ще одним важливим питанням Ставки стало нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту, зокрема графіки постачання від партнерів.

На Ставці доповідали: командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк, командувач Повітряних сил Микола Олещук, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський, Олександр Тарнавський та ін., міністр оборони України Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.