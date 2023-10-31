Зеленский провел важную Ставку. Что обсуждали

"Зерновой коридор"

Как отметил президент, "в Международный день Черного моря - о безопасности именно в этом регионе".

Также рассматривались:

беспрепятственная работа "зернового коридора";

борьба с действиями врага, ставящих под угрозу мирное судоходство;

понижение возможностей вражеского флота.

Отдельно, по словам Зеленского, рассматривался вопрос безопасности Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры.

"Ужесточение региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах", - добавил он.

Ситуация на фронте

Также не обошли на Ставке и вопросы ситуации на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. В контексте этого еще одним важным вопросом Ставки стало наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта, в частности, графики поставки от партнеров.

На Ставке докладывали: командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, командующий Воздушными силами Николай Олещук, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский, Александр Тарнавский и др., министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.