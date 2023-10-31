Зеленский провел важную Ставку. Что обсуждали

Во вторник, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную "длительную и важную" Ставку. В ходе нее были рассмотрены несколько вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
"Зерновой коридор"
Как отметил президент, "в Международный день Черного моря - о безопасности именно в этом регионе".
Также рассматривались:
Отдельно, по словам Зеленского, рассматривался вопрос безопасности Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры.
"Ужесточение региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах", - добавил он.
Ситуация на фронте
Также не обошли на Ставке и вопросы ситуации на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. В контексте этого еще одним важным вопросом Ставки стало наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта, в частности, графики поставки от партнеров.
На Ставке докладывали: командующий ВМС ВСУ Алексей Неежпапа, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, командующий Воздушными силами Николай Олещук, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский, Александр Тарнавский и др., министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
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