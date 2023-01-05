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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії: про що говорили

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Україна, Четвер 05 січня 2023 18:10
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом. Обговорили формулу миру та домовилися продовжити співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів плідну розмову з дорогим другом - президентом Латвії Егілсом Левітсом. Обговорили формулу миру. Подякував за його рішучу підтримку нашої країни і багатовимірну допомогу Латвії. Домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Латвії ухвалив рішення щодо виділення Україні 560 тисяч євро з коштів бюджету на непередбачувані витрати для українських ЗМІ.

Також раніше ми писали, що президент Латвії Егілс Левітс заявив, що спецтрибунал має розглянути російську агресію в Україні навіть заочно. Таким чином військовий суд може конфіскувати закордонні активи Москви для відновлення України.

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Володимир Зеленський Латвія
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