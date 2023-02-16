UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів телефонну розмову із президентом Казахстану

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм казахським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Президенти двох країн обговорили гуманітарні зв'язки між Казахстаном та Україною.

При цьому Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного рішення війни Росії проти України на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права.

Зі своєї сторони Зеленський повідомив, що під час розмови з Токаєвим обговорив співпрацю на міжнародних майданчиках.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну допомогу для України", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше в Казахстані депутата вигнали з парламенту за підтримку вторгнення РФ до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКазахстанВійна Росії проти України