Зеленський провів телефонну розмову із президентом Казахстану

Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Президенти двох країн обговорили гуманітарні зв'язки між Казахстаном та Україною.

При цьому Токаєв підтвердив позицію Казахстану щодо дипломатичного рішення війни Росії проти України на основі Статуту ООН та загальновизнаних норм міжнародного права.

Зі своєї сторони Зеленський повідомив, що під час розмови з Токаєвим обговорив співпрацю на міжнародних майданчиках.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну допомогу для України", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше в Казахстані депутата вигнали з парламенту за підтримку вторгнення РФ до України.

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