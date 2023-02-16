RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Президенты двух стран обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

При этом Токаев подтвердил позицию Казахстана по поводу дипломатического решения войны России против Украины на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Со своей стороны Зеленский сообщил, что во время разговора с Токаевым обсудил сотрудничество на международных площадках.

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее в Казахстане депутата изгнали из парламента за поддержку вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКазахстанВойна России против Украины