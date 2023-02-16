Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Президенты двух стран обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

При этом Токаев подтвердил позицию Казахстана по поводу дипломатического решения войны России против Украины на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Со своей стороны Зеленский сообщил, что во время разговора с Токаевым обсудил сотрудничество на международных площадках.

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее в Казахстане депутата изгнали из парламента за поддержку вторжения РФ в Украину.

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