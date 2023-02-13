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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів телефонні переговори з президентом Філіппін

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин телефонні переговори з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом - молодшим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час розмови сторони домовились про подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках.

Також президент України подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент України закликав Британію та Францію якнайшвидше передати ЗСУ зброю, аби наші воїни завершили війну, яку розв'язала Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийФилиппины