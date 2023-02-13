ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів телефонні переговори з президентом Філіппін

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 13:51
Зеленський провів телефонні переговори з президентом Філіппін Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин телефонні переговори з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом - молодшим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час розмови сторони домовились про подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках.

Також президент України подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент України закликав Британію та Францію якнайшвидше передати ЗСУ зброю, аби наші воїни завершили війну, яку розв'язала Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Филиппины
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці