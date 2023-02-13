Зеленський провів телефонні переговори з президентом Філіппін

Президент України Володимир Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин телефонні переговори з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом - молодшим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Також президент України подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час розмови сторони домовились про подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент України закликав Британію та Францію якнайшвидше передати ЗСУ зброю, аби наші воїни завершили війну, яку розв'язала Росія.

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