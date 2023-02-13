Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Филиппин
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский провел первые в истории двусторонних отношений телефонные переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
В ходе разговора стороны договорились о дальнейшем углублении взаимодействия, в частности, на международных площадках.
Также президент Украины поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины призвал Британию и Францию как можно быстрее передать ВСУ оружие, чтобы наши воины завершили войну, развязанную Россией.
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