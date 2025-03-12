Зеленський провів технологічну Ставку: обговорили дрони, удари в тил РФ та подолання РЕБ

За його словами, головною темою зустрічі стали українські дрони, їхні далекобійні удари, ефективність атак, а також способи вдосконалення технологій. До обговорення долучилися військові, урядовці та виробники озброєння.

Одним із ключових питань стало подолання російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що Україні потрібно нарощувати виробництво дронів, для чого необхідні нові контракти, фінансування та інвестиції від міжнародних партнерів. Він також наголосив, що розробники вже запропонували низку технологічних рішень для підвищення ефективності атак.

Президент підкреслив, що дрони стали однією з ключових складових у стримуванні Росії, а також можуть стати вагомою міжнародною перевагою України.

"Наше виробництво і модернізація дронів – це те, що гарантуватиме безпеку України у довгостроковій перспективі та стане частиною нашого майбутнього експорту", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що українські безпілотники вже зараз викликають значний інтерес у міжнародних партнерів, а їхнє використання у війні довело їхню важливість у захисті позицій та збереженні життів військових.

Зеленський заявив, що через 10 днів відбудеться нове обговорення цього питання, де мають бути надані конкретні відповіді на всі порушені теми.

"Те, що буде досягнуто зараз, працюватиме на Україну роками і десятиліттями", - підкреслив він.

Технологічна Ставка

Варто нагадати, що перша технологічна Ставка відбулася 13 грудня. За словами Зеленського, такий формат необхідний для впровадження оборонних інновацій.

На першій зустрічі учасники провели детальну розмову про те, як можна посилити захист неба над Україною.

Видатки на оборону

Нагадаємо, вкінці грудня 2024-го голова уряду Денис Шмигаль заявляв, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) зросли в шість разів. Зокрема майже всі дрони для фронту виробляються в нашій країні.

А міністр оборони Рустем Умєров розповів, що вже у 2025 році спроможності українського оборонно-промислового комплексу можуть сягнути 35 млрд доларів. Для цього є важливими два моменти.