Зеленський провів Ставку щодо зброї, доручив закупити більше дронів
Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Вона стосувалася оборонних закупівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.
Глава держави зазначив, що на Ставці доповідали щодо контрактів - тих, які вже виконуються, та тих, які заплановані.
"Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, - зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки", - наголосив президент.
Зеленський доручив збільшити кількість замовлень дронів. За його словами, це завдання вже виконується. При цьому президент наголосив, що українські арсенали - це одна з гарантій незалежності, як і влучність воїнів.
"Я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів", - додав глава держави.
Виробництво зброї в Україні
Варто зазначити, що Україні за час, коли триває повномасштабна війна, значно наростила виробництво вітчизняної зброї. Йдеться про дрони, роботизовані системи, засоби ураження тощо.
Крім того, українські компанії розробляють нову зброю. Так, наприклад, в Україні були розроблені морські дрони, які вражають російський флот.
Також Україна нарощує виробництво ракет. Відомо про нову українську ракету-дрон "Паляниця" та розробку власної балістики. Детальніше про нову українську таємну зброю - у матеріалі РБК-Україна.
В уряді наголошували, що цього року Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів.
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