Зеленський провів Ставку щодо зброї, доручив закупити більше дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

Глава держави зазначив, що на Ставці доповідали щодо контрактів - тих, які вже виконуються, та тих, які заплановані.

"Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, - зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки", - наголосив президент.

Зеленський доручив збільшити кількість замовлень дронів. За його словами, це завдання вже виконується. При цьому президент наголосив, що українські арсенали - це одна з гарантій незалежності, як і влучність воїнів.

"Я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів", - додав глава держави.