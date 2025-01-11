Зеленский провел Ставку по оружию, поручил закупить больше дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Глава государства отметил, что на Ставке докладывали о контрактах - тех, которые уже выполняются, и тех, которые запланированы.

"Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто вовлечен, - сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники", - подчеркнул президент.

Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов. По его словам, эта задача уже выполняется. При этом президент подчеркнул, что украинские арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость воинов.

"Я благодарю все подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов", - добавил глава государства.