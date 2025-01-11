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Зеленский провел Ставку по оружию, поручил закупить больше дронов

Киев, Суббота 11 января 2025 14:48
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Зеленский провел Ставку по оружию, поручил закупить больше дронов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Она касалась оборонных закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Глава государства отметил, что на Ставке докладывали о контрактах - тех, которые уже выполняются, и тех, которые запланированы.

"Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто вовлечен, - сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники", - подчеркнул президент.

Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов. По его словам, эта задача уже выполняется. При этом президент подчеркнул, что украинские арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость воинов.

"Я благодарю все подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов", - добавил глава государства.

Производство оружия в Украине

Стоит отметить, что Украина за время, когда идет полномасштабная война, значительно нарастила производство отечественного оружия. Речь идет о дронах, роботизированных системах, средствах поражения и тому подобное.

Кроме того, украинские компании разрабатывают новое оружие. Так, например, в Украине были разработаны морские дроны, которые поражают российский флот.

Также Украина наращивает производство ракет. Известно о новой украинской ракете-дроне "Паляныця" и разработке собственной баллистики. Подробнее о новом украинском тайном оружии - в материале РБК-Украина.

В правительстве отмечали, что в этом году Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.

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