Зеленський провів Ставку щодо озброєння на наступний рік та допомоги від партнерів

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у Telegram.

На Ставці Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Вона стосувалась потреб армії до кінця року та на перспективу.

"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", - написав Зеленський.

За його словами, на Ставці доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - підкреслив Зеленський.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн" - це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони, метою яких є узгодження військової допомоги Україні в її протистоянні російській агресії. Він отримав свою назву від авіабази в Німеччині, де вперше зібралися учасники в квітні 2022 року. До складу учасників входять десятки країн, включно з членами НАТО та нейтральними державами.

Деякі країни надають військову допомогу, тоді як інші обмежуються гуманітарною підтримкою або висловлюють політичну солідарність