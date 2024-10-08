Зеленський провів Ставку щодо озброєння на наступний рік та допомоги від партнерів
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили забезпечення військових озброєнням.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у Telegram.
На Ставці Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Вона стосувалась потреб армії до кінця року та на перспективу.
"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", - написав Зеленський.
За його словами, на Ставці доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.
"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - підкреслив Зеленський.
Формат "Рамштайн"
Формат "Рамштайн" - це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони, метою яких є узгодження військової допомоги Україні в її протистоянні російській агресії. Він отримав свою назву від авіабази в Німеччині, де вперше зібралися учасники в квітні 2022 року. До складу учасників входять десятки країн, включно з членами НАТО та нейтральними державами.
Деякі країни надають військову допомогу, тоді як інші обмежуються гуманітарною підтримкою або висловлюють політичну солідарність
На початку вересня на "Рамштайні" вперше особисто приїхав президент України Володимир Зеленський. А наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у Німеччині у жовтні. Там буде присутній президент США Джо Байден.
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