Зеленський провів Ставку: обговорювали фронт та безпеку в Україні

У четвер, 2 березня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основними темами було обговорення фронту та питання безпеки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами президента, на Ставці він заслухав доповідь представників Головного управління розвідки. Окрім цього Зеленському доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту. Ключову увагу було приділено ситуації в Бахмуті.

"Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання - робити все, щоб пригнічувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - заявив Зеленський.