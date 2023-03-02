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Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и безопасность в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 2 марта, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными темами было обсуждение фронта и безопасности в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

По словам президента, на Ставке он заслушал доклад представителей Главного управления разведки. Кроме этого, Зеленскому доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Ключевое внимание было уделено ситуации в Бахмуте.

"Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что боец 93 ОМБр "Холодный Яр" рассказал о ситуации в Бахмуте, где продолжаются постоянные бои.

Также мы писали, что ВСУ за прошедшие сутки, 27 февраля, уничтожили еще 550 российских оккупантов.

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