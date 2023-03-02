Зеленский провел Ставку: обсуждали фронт и безопасность в Украине

В четверг, 2 марта, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основными темами было обсуждение фронта и безопасности в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
По словам президента, на Ставке он заслушал доклад представителей Главного управления разведки. Кроме этого, Зеленскому доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Ключевое внимание было уделено ситуации в Бахмуте.
"Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что боец 93 ОМБр "Холодный Яр" рассказал о ситуации в Бахмуте, где продолжаются постоянные бои.
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