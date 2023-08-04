Зеленський провів Ставку: обговорили "зерновий коридор" та ситуацію на фронті

Ситуація на фронті

Президент заслухав доповіді по всіх напрямках, зокрема від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Сторони обговорили наступальні й оборонні операції, забезпечення та логістику.

"Зерновий коридор"

"Доповіді віцепрем'єра з відновлення Олександра Кубракова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, командувача ВМС Олексія Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - пише президент.

Розвиток ВПК

Заслухано доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Прийнято рішення спростити процедури для оборонних підприємств, щоб "вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами".

Аналіз застосування високоточної зброї

"Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - відзначив Зеленський.

Зернова угода

17 липня країна-терорист заявила про припинення "зернової угоди". Україна, зі свого боку, втратила можливість експортувати агропродукцію морським коридором, який був організований в рамках вищезгаданої угоди.

Зокрема Російська Федерація пригрозила тим, що вважатиме залученими у війну ті країни, суди яких прямуватимуть до чорноморських портів України. Міністерство оборони України відповіло аналогічним кроком.