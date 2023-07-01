ua ru
Сб, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел Ставку на Ровенской АЭС. Заслушал доклады Буданова и Залужного

Новина українською →
Суббота 01 июля 2023 20:49
Зеленский провел Ставку на Ровенской АЭС. Заслушал доклады Буданова и Залужного Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Оно было выездное и проходило на Ровенской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента.

В ходе Ставки президент заслушал доклады главнокомандующий ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР Кирилла Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага. Кроме этого, ему доложили об усилении Северного направления и охране АЭС.

"Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк доложили об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щеголь - о защите Ровенской АЭС от киберугроз", - рассказал президент.

Кроме этого, в Ставке участвовали: президент "Энергоатома" Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке несколько раз напоминали о планах россиян, а недавно сообщили, что они сокращают присутствие на станции.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ривненская АЭС Война России против Украины
NEWS
Аренда от 4 тысяч. В каком районе Киева самое дешевое жилье
Аренда от 4 тысяч. В каком районе Киева самое дешевое жилье
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны