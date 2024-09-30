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Зеленський провів Ставку і понад дві години обговорював із Сирським фронт: усі деталі

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 вересня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній розглядалось комплектування бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірне звернення Зеленського.

За словами Зеленського, під час Ставки було розглянуто два питання перше - комплектування бригад, та друге - зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання.

"Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані," - розповів Зеленський.

Також президент сьогодні детально й дуже тривало говорив з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Їх розмова тривала більш ніж дві з половиною години.

"Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше - тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети - реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на фронті

Російська армія продовжує наступ в районі Покровська. Там досить складна ситуація, оскільки росіяни постійно завдають ударів по місту

Також військові РФ не полишають спроб захопити Вугледар. Днями ми писали, що РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів.

Детальніше про ситуацію у Вугледарі та навіщо це місто потрібне росіянам - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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