Зеленський провів Ставку в Харкові: напрямок складний, посилюємо підрозділи

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - розповів він.

Щоб оцінити ситуацію, президент заслухав розгорнуту доповідь Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУВ "Харків" Михайла Драпатого.

Очільники ГУР та ССО доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ - щодо контрдиверсійних заходів.

"Визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - зазначив він.

Також Зеленський заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів - поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби та дав відповідні доручення.

Ситуація на Харківському напрямку

Російські війська настають у прикордонних регіонах Харківської області, починаючи з 10 травня.

При цьому загарбники нещадно обстрілюють місцеве населення. Через загострення ситуації за ці дні евакуювали кілька тисяч людей.

При цьому, за даними Генштабу, в останні дні вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямі і ЗСУ не дали Росії вклинитися в міську забудову Волчанська, хоча окупанти всіма силами хочуть захопити місто.