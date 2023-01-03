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Зеленський провів Ставку: говорили про обстановку на фронті та імовірні кроки РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед тем - обстановка на фронті та імовірні кроки РФ найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"(Головнокомандувач ЗСУ - ред.) Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді (керівника ГУР МО - ред.) Кирила Буданова", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого на Ставці ще раз опрацювали питання забезпечення української армії технікою та боєприпасами.

Також окремо було обговорено грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

Нагадаємо, що вчора президент України провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року.

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