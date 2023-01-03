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Зеленский провел Ставку: говорили об обстановке на фронте и вероятных шагах РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди тем - обстановка на фронте и вероятные шаги РФ в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"(Главнокомандующий ВСУ - ред.) Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. О вероятных шагах агрессора в ближайший период говорилось в докладе (руководителя ГУР МО - ред.) Кирилла Буданова", - говорится в сообщении.

Среди прочего, на Ставке еще раз проработали вопрос обеспечения украинской армии техникой и боеприпасами.

Также отдельно было обсуждено денежное довольствие и премирование военнослужащих.

Напомним, что вчера президент Украины провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

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