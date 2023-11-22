Зеленський провів селектор. Що обговорювали

"Щоденні звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами. Зведення щодо ситуації на полі бою. Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні", - перерахував він.

Ситуація на фронті

За словами Зеленського, в ході селектора, заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога.

"Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", - констатував президент.

Наслідки обстрілів

Також він отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі.

"У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. Мій Офіс тримає це на контролі", - зазначив Зеленський.

"Зерновий коридор"

За словами Зеленського, хороші результати демонструє чорноморський "зерновий коридор".

"Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", - резюмував він.