UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів селектор. Що обговорювали

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський провів черговий селектор у середу, 22 листопада. На порядку денному – ситуація на фронті, постачання зброї, наслідки обстрілів Херсона, Берислава та Нікополя, результати "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Щоденні звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами. Зведення щодо ситуації на полі бою. Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні", - перерахував він.

Ситуація на фронті

За словами Зеленського, в ході селектора, заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога.

"Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", - констатував президент.

Наслідки обстрілів

Також він отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі.

"У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. Мій Офіс тримає це на контролі", - зазначив Зеленський.

"Зерновий коридор"

За словами Зеленського, хороші результати демонструє чорноморський "зерновий коридор".

"Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", - резюмував він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський