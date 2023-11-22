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Зеленский провел селектор. Что обсуждали

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной селектор в среду, 22 ноября. На повестке дня - ситуация на фронте, поставки оружия, последствия обстрелов Херсона, Берислава и Никополя, результаты "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Ежедневные отчеты о поступлениях боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", - перечислил он.

Ситуация на фронте

По словам Зеленского, в ходе селектора заслушали информацию от разведок относительно некоторых международных событий, а также планов врага.

"Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником восполнения потерь на поле боя", - констатировал президент.

Последствия обстрелов

Также он получил отчеты по ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе.

"В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над восстановлением подачи воды людям. Мой офис держит это на контроле", - отметил Зеленский.

"Зерновой коридор"

По словам Зеленского, хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор".

"Последние дни были рекордными по объемам перевозимых грузов", - резюмировал он.

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Владимир Зеленский