Зеленский провел селектор. Что обсуждали

"Ежедневные отчеты о поступлениях боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", - перечислил он.

Ситуация на фронте

По словам Зеленского, в ходе селектора заслушали информацию от разведок относительно некоторых международных событий, а также планов врага.

"Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником восполнения потерь на поле боя", - констатировал президент.

Последствия обстрелов

Также он получил отчеты по ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе.

"В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над восстановлением подачи воды людям. Мой офис держит это на контроле", - отметил Зеленский.

"Зерновой коридор"

По словам Зеленского, хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор".

"Последние дни были рекордными по объемам перевозимых грузов", - резюмировал он.