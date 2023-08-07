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Зеленський провів селектор: обговорили напружені оборонні та наступальні операції

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Україна, Понеділок 07 серпня 2023 13:32
Зеленський провів селектор: обговорили напружені оборонні та наступальні операції Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Обговорили ситуацію на фронті, "зерновий коридор" та боротьбу зі зрадниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Щоденний селектор. Заслухали доповідь Головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції", - написав Зеленський.

Також Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів та про календар постачання на близьку й середню перспективу.

Окрім того, розвідка, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії, а голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні.

"Розуміємо найближчі плани ворога", - зазначив Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба розповіли про російські обстріли цивільних об’єктів і про дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям.

"Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - додав президент.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А біля Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.

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