Зеленский провел селектор: обсудили напряженные оборонительные и наступательные операции

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Обсудили ситуацию на фронте, "зерновой коридор" и борьбу с предателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Ежедневный селектор. Заслушали доклад Главкома Залужного о ситуации на фронте: напряженные оборонительные и наступательные операции", - написал Зеленский.

Также Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов и о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу.

Кроме того, разведка, ГУР и СВР, сообщили данные, полученные из России, а глава СБУ Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине.

"Понимаем ближайшие планы врага", - отметил Зеленский.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба рассказали о российских обстрелах гражданских объектов и о действиях по ликвидации последствий и помощи людям.

"Также готовим к выполнению некоторые решения Ставки ВГК по продлению "зернового коридора", - добавил президент.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 50 боевых столкновений. Артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А возле Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.