Зеленський провів розмову з Трампом та Рютте: обговорили захист від ударів РФ

Розмова з Трампом

За словами Зеленського, з Трампом у нього була "дуже хороша розмова", під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України, необхідність зміцнення безпеки та досягнення справедливого миру.

"Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", - наголосив Зеленський.

Також, за його словами, Трамп розповів про свою зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленський відзначив важливість добрих відносин з країнами Альянсу та зазначив, що союзники намагаються збільшувати видатки на оборону.

Сторони торкнулися питання необхідних засобів і рішень для посилення захисту українців від російських ударів. "Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру", - зазначив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що вони з Трампом домовилися частіше контактувати та координувати подальші дії. Завершуючи, він подякував американському лідеру: "Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко!"

Розмова з Рютте

Також Зеленський заявив, що мав розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте.

"Теж дуже хороша розмова, Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з Президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України", - написав Зеленський.

За його словами, Україна цінує готовність надати додаткові Patriot, і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія.

"Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів. Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку", - написав Зеленський.