Зеленський провів прес-конференцію, а ГУР атакувало дронами Москву: новини за 19 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати дефіцит снарядів

Про таке заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", - сказав він.

У Київраді назвали умову закриття мосту Метро

Голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко повідомив, що вже щонайменше два роки міст Метро перебуває у "втомленому" стані. Тож він сказав, за яких обставин частково може закритися "червона" гілка метро.

Він зауважив, якщо буде підтверджено експертизою, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги. Втім, такий сценарій він вважає "апокаліптичним".

Українці зможуть купляти машини в "Дії": коли запрацює послуга

Опівночі запрацювала онлайн послуга купівлі-продажу машин в "Дії", про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Diia Summit 2023.

Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомив, що близько 9:00 був виконаний технічний перегін Boeing 777-300 за запитом Skyline Express. Пасажирів та вантажу на літаку не було.

Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.

Усі укриття занесуть в "Дію" та створять інтерактивну мапу з даними

За словами прем'єра Шмигаля, аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності. Наразі їх розгорнули понад 12,5 тисяч, ще майже 760 запрацюють в разі потреби.

Шмигаль відзначив, що насамперед надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках. Уряд уже виділив на це 1,5 млрд грн. Кабмін зазначає, що наступного року спрямують ще 2,5 млрд грн для створення безпечних умов дітям.

Помітили і під Москвою. ГУР атакувало регіони Росії новими дронами

За даними джерела РБК-Україна в спецслужбах, кілька регіонів Росії, зокрема й околиці Москви, були атаковані невідомими безпілотниками. Це було тестування нових засобів українською розвідкою.

В російських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" оголошували план "Килим", а також повідомляли про роботу ППО.

Прес-конференція Зеленського

Генштаб та Головком подали запит на мобілізацію 450-500 тисяч людей, - Зеленський

"Главком і Генштаб звернулися на рівні Ставки щодо мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це серйозна цифра і я сказав, що мені треба більше аргументів", - заявив президент.

На думку Зеленського, це "питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності і питання фінансів".

Зеленський на питання РБК-Україна про закінчення війни у 2024 році: "Ніхто не знає відповіді"

"Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні. Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів, за яких умов Україна може раніше закінчити війну та згадав про прогнози, що росіяни захоплять Київ за три дні.

"Це також були думки. Я хочу бути коректним. Війна, перемога, поразка, стагнація - залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від нас із вами. Якщо не втратимо нашу стійкість, то завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про". А я до такого не готовий. І я знаю, що таких, як я мільйони. Ми не готові віддати нашу країну", - додав президент.

Зеленський: один воїн - це шість людей, які сплачують податки

"Хочу трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки воїнів, потрібно розуміти, що всі ви люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про мобілізацію, ми повинні знати: один воїн - це шість людей, які сплачують податки", - заявив президент.

Зеленський відмовився розкривати цілі контрнаступальних та оборонних дій наступного року

"Я не можу вам сказати про цілі (на наступний рік - ред.). У нас були складнощі на півдні, бо всі навколо говорили, які у нас цілі. Всі місяці всі говорили, куди ми йдемо, розглядали в деталях", - сказав він.

Що Зеленський казав про війну рік тому і зараз: заяви президента

На підсумковій прес-конференції президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв про війну. Вочевидь, надії на літній контрнаступ не виправдалися, і ситуація на фронті показує, наскільки далекою є реальність від очікувань річної давнини.

Про те, як змінилася риторика Зеленського про війну, - у добірці РБК-Україна.

Про мобілізацію, зменшення уряду та 1 млн дронів: головне із прес-конференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський 19 грудня дав пресконференцію. Зустріч глави держави з журналістами була присвячена підсумкам поточного року та тривала дві години.

РБК-Україна в матеріалі наводить ключові заяви президента.

Детальніше з ключовими заявами президента можете ознайомитися у новому відео РБК-Україна.