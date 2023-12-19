Помітили і під Москвою. ГУР атакувало регіони Росії новими дронами, - джерело

Кілька регіонів Росії, зокрема й околиці Москви, сьогодні вночі були атаковані невідомими безпілотниками. Це було тестування нових засобів українською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Дрони атакували обʼєкти на території Брянської та Калузької областей і були, зокрема, помічені під Москвою. За даними джерел видання, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

"Це було тестування нових засобів", - сказало джерело РБК-Україна.

Атака безпілотників на РФ

Сьогодні вдень російські ЗМІ та посадовці повідомляли про атаку безпілотників. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін заявляв про збиття одного безпілотника літакового типу на підльоті до столиці РФ. За його словами, безпілотник близько 12:45 за місцевим часом був збитий в Одінцовському міському окрузі.

Ще три безпілотники, як стверджують росіяни, були збиті у Брянській області, а один - упав на території Калузької. В усіх випадках росіяни запевняли, що руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку в російських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" оголошували план "Килим", а також повідомляли про роботу ППО.

Крім того, в ніч на 17 грудня дрони атакували російський військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. На летовищі в момент удару знаходилось до 20 літаків СУ-34, частина з яких була пошкоджена.

Додамо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував атаки безпілотників на територію РФ. За його словами, "клин клином вишибають".

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