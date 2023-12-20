Зеленский провел пресс-конференцию, а ГУР атаковало дронами Москву: новости за 19 декабря

Президент Владимир Зеленский 19 декабря дал пресс-конференцию. А несколько регионов России, в том числе и окрестности Москвы, были атакованы неизвестными беспилотниками.

Война России против Украины: последние новости

Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать дефицит снарядов

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

"Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА", - сказал он.

В Киевсовете назвали условие закрытия моста Метро

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко сообщил, что уже по меньшей мере два года мост Метро находится в "уставшем" состоянии. Он сказал, при каких обстоятельствах частично может закрыться "красная" ветка метро.

Он отметил, если будет подтверждено экспертизой, что мост аварийно опасен, будет требование закрыть сооружение, соединяющее два берега. Впрочем, такой сценарий он считает "апокалиптическим".

Украинцы смогут покупать машины у "Дії": когда заработает услуга

В полночь заработала онлайн услуга купли-продажи машин в "Дії", об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Diia Summit 2023.

Он отметил, что всего за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет

Международный аэропорт "Борисполь" сообщил, что около 9:00 был выполнен технический перегон Boeing 777-300 по запросу Skyline Express. Пассажиров и груза на самолете не было.

Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта Борисполь с начала войны.

Все укрытия занесут в "Дії" и создадут интерактивную карту с данными

По словам премьера Шмыгаля, аналогичная система уже работает по пунктам несокрушимости. Сейчас их развернули более 12,5 тысячи, еще почти 760 заработают в случае необходимости.

Шмигаль отметил, что , прежде всего, надежные укрытия должны быть во всех школах и детсадах. Правительство уже выделило на это 1,5 млрд. грн. Кабмин отмечает, что в следующем году будет направлено еще 2,5 млрд грн для создания безопасных условий детям.

Заметили и под Москвой. ГУР атаковало регионы России новыми дронами

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах,несколько регионов России, в том числе и окрестности Москвы, были атакованы неизвестными беспилотниками. Это было тестирование новых средств по украинской разведке.

В российских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" объявляли план "Ковёр" , а также сообщали о работе ПВО.

Пресс-конференция Зеленского

Генштаб и Головком подали запрос на мобилизацию 450-500 тысяч человек, - Зеленский

"Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это серьезная цифра и я сказал, что мне нужно больше аргументов", - заявил президент.

По мнению Зеленского, это "вопрос людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и вопросы финансов".

Зеленский на вопрос РБК-Украина об окончании войны в 2024 году: "Никто не знает ответа"

"Я думаю, что никто не знает ответа. Даже те почтенные люди, командиры, наши или западные. Когда они говорят, что война на многие годы, они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", - сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина может раньше закончить войну и вспомнил прогнозы, что россияне захватят Киев за три дня.

"Это тоже были мнения. Я хочу быть корректным. Война, победа, поражение, стагнация - зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от нас с вами. Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "о". А я к такому не готов. И я знаю, что таких, как я миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну", - добавил президент.

Зеленский: один воин – это шесть человек, уплачивающих налоги

"Хочу немного защитить гражданских. Знаете, когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки воинов, нужно понимать, что все вы люди, уплачивающие налоги. Когда мы говорим о мобилизации, мы должны знать: один воин - это шесть людей, которые платят налоги", - заявил президент.

Зеленский отказался раскрывать цели контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году

"Я не могу вам сказать о целях (на следующий год - ред.). У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, рассматривали в деталях", - сказал он. он.

Что Зеленский говорил о войне год назад и сейчас: заявления президента

На итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о войне. Очевидно, надежды на летнее контрнаступление не оправдались, и ситуация на фронте показывает, насколько далека реальность от ожиданий годичной давности.

О том, как изменилась риторика Зеленского о войне, – в подборке РБК-Украина.

О мобилизации, уменьшении правительства и 1 млн дронов: главное из пресс-конференции Зеленского

Президент Владимир Зеленский 19 декабря дал пресс-конференцию. Встреча главы государства с журналистами была посвящена итогам текущего года и длилась два часа.

РБК-Украина в материале приводит ключевые заявления президента.

Детальнее с ключевыми заявлениями президента можете ознакомиться в новом видео РБК-Украина.