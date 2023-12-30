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Зеленський провів підсумкову Ставку: визначили стратегію на наступний рік

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у суботу, 30 грудня, провів підсумкову Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювали планування наступного року та виробництво дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще", - написав Зеленський.

За його словами, на Ставці було визначено стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік з урахуванням усіх висновків, прогнозів і наших можливостей.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - підкреслив він.

Мільйон дронів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують виробити мільйон дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони.

Більш детально про те, чи зможе така кількість безпілотників змінити перебіг війни Росії проти України, - у матеріалі РБК-Україна.

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