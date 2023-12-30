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Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию на следующий год

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в субботу, 30 декабря, провел итоговую Ставку верховного главнокомандующего. Обсуждали планирование в следующем году и производство дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и наши решения. Что мы сделали правильно, а что могли улучшить", - написал Зеленский.

По его словам, на Ставке была определена стратегия применения Сил обороны на предстоящий год с учетом всех выводов, прогнозов и наших возможностей.

"В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо. Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины", - подчеркнул он.

Миллион дронов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют выработать миллион дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет только о FPV-дронах.

Более подробно о том, сможет ли такое количество беспилотников изменить ход войны России против Украины, – в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины