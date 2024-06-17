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Зеленський провів першу Ставку після саміту миру: акцент на безпілотниках

Понеділок 17 червня 2024 18:49
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Зеленський провів першу Ставку після саміту миру: акцент на безпілотниках Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський після повернення з саміту миру, який пройшов цими вихідними у Швейцарії, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав в Telegram.

На Ставці він заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на всіх напрямках і на кордонах.

Також президент заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

"Детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike", - написав президент.

За його словами, даний напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.

"Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", - підкреслив він.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно в Україні було презентовано новий рід військ - Сили безпілотних систем. Їх було створено за доручання президента Володимира Зеленського.

10 червня, в Україні призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

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