У Зеленського провели перше засідання групи допомоги країнам, що голодують

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перше засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які страждають на гостру продовольчу кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента України.

"Сьогодні саме Україна є головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною внаслідок агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною", – наголосив Єрмак.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні робочої групи окреслено перші напрацювання з гуманітарного постачання українського зерна країнам, які найбільше його потребують.

Повідомляється, що Україна прагне залучити до участі у реалізації цієї ініціативи міжнародних партнерів, вже розпочато відповідні консультації.