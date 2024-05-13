Зеленський провів перестановки у Службі зовнішньої розвідки

Згідно з першим указом, президент звільнив Андрія Алексєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

При цьому другим указом Зеленський призначив Олега Луговського заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Що відомо про Алексєєнка

Андрій Алексєєнко народився 1963 року в Чернігівській області. Закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка. Після цього працював на різних посадах у системі Міністерства закордонних справ України.

27 листопада 2017 року Алексєєнка указом президента було призначено першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

З 16 березня до 11 червня 2019 року виконував обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки.

При цьому про Луговського інформації у відкритому доступі немає.