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Зеленський провів перестановки в обласних управліннях СБУ

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів ряд перестановок в обласних управліннях Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на сайт Офісу президента.

Указом №258/2024 було звільнено Нєвєдрова Дмитра з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. А вже наступним указом Нєвєдрова призначено на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.

Указом №260/2024 було звільнено Кононенка Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. А наступним указом Кононенка призначено на аналогічну посаду в Закарпатській області.

Указом №262/2024 було звільнено Рудницького Івана з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Наступним указом Рудницького призначено на аналогічну посаду у Волинській області.

Указом №264/2024 було звільнено Лисененка Миколу з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області. Наступним указом його було призначено на аналогічну посаду в Миколаївській області.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів велику кількість нарад на військову тематику. Зокрема, в їхньому ході обговорювався зрив російських планів.

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