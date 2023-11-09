Зеленський провів переговори з президентом Індонезії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Індонезії Джоко Відодо. Обговорили реалізацію української Формули миру й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Про що говорили: прогрес в імплементації української Формули миру, яку Володимир Зеленський презентував під час саміту G20 в Індонезії рік тому;

успіхи під час зустрічі на рівні радників у межах підготовки Глобального саміту миру;

Володимир Зеленський запросив Індонезію приєднатися до зусиль щодо реалізації Формули миру; "Наголосив, що попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. Поінформував співрозмовника про альтернативні "зернові коридори" й запевнив, що Україна готова відновити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію", - додав президент України. президент запросив Індонезію до глобальної гуманітарної ініціативи GrainFromUkraine, а також однойменного саміту, який відбудеться в листопаді;

обговорили ситуацію на Близькому Сході. Володимир Зеленський наголосив на важливості захисту цивільних, а також безперешкодної роботі гуманітарних коридорів, зокрема й загальній деескалації. Україна віддана врегулюванню ситуації за принципом "двох держав". Саміт формули миру 28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань: Ядерна та радіаційна безпека;

Енергетична безпека;

Безперебійне постачання продовольства;

Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;

Відновлення територіальної цілісності України.