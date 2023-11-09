ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии: о чем говорили

Четверг 09 ноября 2023 14:41
UA EN RU
Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Индонезии Джоко Видодо. Обсудили реализацию украинской Формулы мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

О чем говорили:

  • прогресс в имплементации украинской Формулы мира, которую Владимир Зеленский представил во время саммита G20 в Индонезии год назад;
  • успехи во время встречи на уровне советников в рамках подготовки Глобального саммита мира;
  • Владимир Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к усилиям по реализации Формулы мира;

"Подчеркнул, что несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Черном море Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности. Проинформировал собеседника об альтернативных "зерновых коридорах" и заверил, что Украина готова возобновить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию", - добавил президент Украины.

  • президент пригласил Индонезию к глобальной гуманитарной инициативе GrainFromUkraine, а также одноименному саммиту, который состоится в ноябре;
  • обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил важность защиты гражданских, а также беспрепятственной работы гуманитарных коридоров, в том числе и общей деэскалации. Украина привержена урегулированию ситуации по принципу "двух государств".

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия Война в Украине
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине