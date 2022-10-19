Зеленський провів переговори з Ердоганом: відомі перші деталі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.
"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за тверду позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Наголосив на особливій ролі Туреччини у зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у сфері безпеки", - написав Зеленов.
При цьому, за даними Hurriyet, під час переговорів глави двох держав також обговорили перебіг війни Росії проти України.
Турецький президент у розмові підкреслив, що бачення дипломатичного рішення має бути збережене за будь-яких обставин і висловив готовність зробити будь-який внесок у припинення війни шляхом діалогу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ердоган на саміті в Казахстані, де був присутнім президент РФ Володимир Путін, закликав "зупинити кровопролиття" в Україні.
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