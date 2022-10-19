UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів переговори з Ердоганом: відомі перші деталі

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за тверду позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Наголосив на особливій ролі Туреччини у зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у сфері безпеки", - написав Зеленов.

При цьому, за даними Hurriyet, під час переговорів глави двох держав також обговорили перебіг війни Росії проти України.

Турецький президент у розмові підкреслив, що бачення дипломатичного рішення має бути збережене за будь-яких обставин і висловив готовність зробити будь-який внесок у припинення війни шляхом діалогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ердоган на саміті в Казахстані, де був присутнім президент РФ Володимир Путін, закликав "зупинити кровопролиття" в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України